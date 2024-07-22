جون كيرى يعلن تأييد كاملا هاريس فى الانتخابات الأمريكية

محمد جمال

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى لشئون المناخ جون كيرى دعمه ترشح كامالا هاريس في سباق الرئاسة الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت لجنة الانتخابات الفيدرالية إن لجنة انتخابات الحزب الديمقراطي طلبت تغيير اسم الحملة من بايدن إلى هاريس، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلن جو بايدن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها في 5 نوفمبر.

وكانت بيلوسي قد أبلغت بايدن بأن الاستطلاعات تظهر أنه لا يستطيع هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وقالت مصادر اطلعت على المكالمة الهاتفية بينهما لشبكة CNN إن بيلوسي قالت لبايدن إنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في نوفمبر إذا استمر في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية.

في الجهة المقابلة، صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بأن هزيمة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون أسهل بكثير من هزيمة جو بايدن، حيث أعلن الأخير دعم نائبته هاريس لخوض السباق الانتخابي عن الديمقراطيين.