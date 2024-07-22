جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالدقهلية لمستشفى بلقاس

الدقهلية - سارة الباز

أجرى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية جولة تفقدية لمستشفى بلقاس؛ لمتابعة سير العمل.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته التفقدية كل من: برفقة الدكتور عمرو عبد المعطي، رئيس مجلس مدينة بلقاس، والدكتور أيمن النجار، مدير الإدارة الصحية ببلقاس، والدكتور حسن عطية، مدير مستشفى بلقاس العام، وبعض من أعضاء المجتمع المدني ببلقاس.

وتفقد "مكين" أثناء الجولة الأقسام المختلفة بالمستشفى، والعيادات، والطوارئ، والاستقبال، كما تابع أحوال المترددين، واستمع لشكواهم مشددا على إيجاد حلول فورية لها، ووجه بزيادة منافذ صيدلية العلاج على نفقة الدولة، ومشاركة المجتمع المدني بإشراف رئيس مجلس المدينة لعمل مظلات بالمستشفى، وتطوير قسم الاستقبال، والطوارئ.