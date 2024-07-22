جهود مكثفة لتحسين البيئة وحل شكاوى المواطنين بمدينة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش عن استمرار متابعة الأعمال في المدينة، بهدف خدمة المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة.

وأكد اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، على ضرورة حل شكاوى المواطنين بسرعة، خاصة المتعلقة برفع مقالب القمامة.

ووجه اللواء عفش مدير إدارة تحسين البيئة بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، حيث تم رصد مقالب قمامة في نهاية شارع الصحة المدرسية، بجوار مدرسة السيدة عائشة، خلف مسجد المدينة المنورة، وفي محور شارع الوادي بجوار كشك الكهرباء. على الفور، تم دفع شركة النظافة بالأفراد والمعدات لرفع كافة مقالب القمامة محل الشكاوى.

كما عقد رئيس مركز ومدينة العريش اجتماعاً بمكتبه ضم ممثلين عن إدارة مرور شمال سيناء، ونقيب السائقين سامي عرفات، ونائبه محمد حجاج، بحضور المهندس أحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، تناول الاجتماع تنظيم حركة السيارات في شارع أسيوط مع تقاطع شارع الإذاعة وامتداد حى الشرابجة بناءً على شكاوى بعض السائقين، و تقرر عمل يوتيرن في الاتجاهين لتسهيل حركة مرور السيارات.

في وقت سابق، استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إبراهيم عبد الهادي، مدير شركة النظافة بالعريش، بحضور إيهاب بكير، سكرتير مجلس مدينة العريش، وأكد المحافظ أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها المحافظة أهمية كبيرة نظراً لأثره الكبير على صحة المواطن السيناوي والبيئة. وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة في الشوارع، الميادين، الحدائق، الكورنيش والشواطئ، والعمل على رفع تراكمات القمامة والتخلص من المخلفات للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة العريش.

وأكد على ضرورة شعور المواطن بالرضا التام عن مستوى النظافة في مختلف أحياء وتجمعات المدينة.

واستعرض مدير شركة النظافة الإمكانات المتاحة للشركة والمعوقات التي تواجه عملها، مشيراً إلى رفع كفاءة 6 سيارات نظافة كبيرة ليصبح إجمالى عدد السيارات العاملة 21 سيارة، بجانب رفع كفاءة لودرين لاستخدامهما في رفع التراكمات والقمامة.