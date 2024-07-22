جهود مستمرة لتحسين الخدمات بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد مرزق رزيق سالم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، بمحافظة شمال سيناء، استمرار المتابعة الميدانية لجميع القطاعات لرصد أي معوقات أمام وصول الخدمة للمواطنين في القرى والتجمعات التابعة.

وأشار إلى أن مجلس المدينة يتلقى شكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال اللقاءات المباشرة، ويعمل على حلها بفعالية.

وأوضح سالم أنه بالتنسيق مع شركة كهرباء الحسنة، يواصل فريق الصيانة لهندسة كهرباء الحسنة أعمال الصيانة في قرى المركز والمدينة، حيث تم متابعة أعمال الصيانة وإحلال وتجديد جميع الأسلاك المتهالكة، وإزالة الوصلات غير المؤمنة والعشوائية، وإصلاح الأعطال.

وقال إنه نظراً لطبيعة المنطقة والعوامل المناخية المتغيرة التي تؤدي إلى تهالك بعض الشبكات والأسلاك، مما يتسبب في كثرة الانقطاعات، يتم إجراء صيانة دورية لتلك الشبكات، وتم إحلال وتجديد شبكة كهرباء قرية الجدي وبعض محولاتها، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الصيانة في جميع القرى التابعة لمركز ومدينة الحسنة تباعاً، حرصاً على وصول الخدمة للجميع.

وأضاف أنه في إطار جهود تحسين البيئة، يتم تكثيف أعمال النظافة والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة في شوارع وأحياء المدينة. يقوم فريق العمل الميداني، تحت إشراف ومتابعة إدارة تحسين البيئة بالمجلس، برفع وإزالة جميع التراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من أنحاء مختلفة في شوارع مدينة الحسنة. تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة صحية خالية من مسببات الأمراض والأوبئة، خاصة في فصل الصيف ومع موجة الحرارة الشديدة التي تتعرض لها البلاد حالياً، لمنع انتشار العدوى والأمراض المعدية بين المواطنين.

وأوضح انه تأتي هذه الأعمال ضمن جهود رئاسة مجلس ومدينة الحسنة للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين بالمركز والمدينة.