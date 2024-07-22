جامعة دمنهور تشارك بقافلة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

شاركت جامعة دمنهور اليوم الإثنين بقافلة "أنت الحياة" بقرية قومبانية أبو قير التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار بمشاركة كليات "التمريض – الزراعة – التربية النوعية".

جانب من القافلة

جاء ذلك حرصا من جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس على استمرار تقديم الخدمات المجتمعية المتاحة لخدمة مواطني المحافظة وتوطيد التعاون والتنسيق مع المؤسسة، حيث قامت القافلة الصحية بعمل مسح صحى بقياس ضغط الدم و اكتشاف مرض السكري ل 75 مواطنًا، و تثقيف صحى لـ 15 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه وتعليمهم كيفية الفحص الذاتي، وتثقيف صحي لـ 30 سيدة عن قضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى التوعية عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان والإلتهاب الكبدي الوبائي ( فيروس سي) لـ 50 مواطن، وكذا تثقيف صحي لـ20 سيدة عن رعاية الأم الحامل والنزلات المعوية والإسهال والجفاف لدى الأطفال.





القافلة

كما قدمت " القافلة الزراعية " التوعية والإرشاد الزراعي وتم زيارة الحقول و تشخيص الإصابات المرضية لـ 28 حالة للمشاكل المرضية للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر، و تم توزيع 8 عبوات مبيد حيوي، و 5 عبوات أحماض أمينية، و 6 عناصر صغرى، و 3 معالج ملوحة، و ١٣ نشرة توعوية للزراعات المختلفة، وإعداد 8 برنامج تسميد وتغذية للزراعات الحقلية ومحاصيل الخضر المختلفة.

على صعيد آخر قامت القافلة التوعوية لكلية التربية النوعية بتوعية أهالي القرية عن ظاهرة الارتباط بالدجل والشعوذة، والتأكيد على عدم الانسياق للخرافات، والتوعية بأهمية محو الأمية والتغلب على الجهل .