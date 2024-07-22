جامعة العريش تطلق قافلتها الطبية لخدمة أهالي السبيل ضمن مبادرات حياة كريمة

العريش- محمد حسين

انطلقت اليوم قافلة جامعة العريش الطبية لتقديم خدماتها لأهالى حى السبيل فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، انه شهد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام بمحافظة شمال سيناء، فعاليات القافلة التى تتم بالتنسيق مع مديرية الصحة فى المحافظة.

وتستمر القافلة لمدة يوم واحد، حيث تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين فى حى السبيل، وتأتى هذه الخطوة تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور أحمد سمير بدر على الدور البارز الذى تلعبه جامعة العريش فى خدمة وتنمية المجتمع.

وأوضحت الدكتورة أينا سلام، مدير الرعاية فى مديرية الصحة، أن القافلة تضم عدة تخصصات منها الطبية، البيطرية، التثقيفية، والزراعية. وتشمل التخصصات الطبية المقدمة فى القافلة: الجراحة العامة، أمراض الباطنة، طب الأطفال، العظام، القلب والأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب.



من جانبه، أكد الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، أن القافلة ستقدم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان.

دعت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء النواب والوجهاء وقادة المجتمع المدنى للإعلان عن تواجد القافلة فى حى السبيل لضمان الكشف على أكبر عدد من المرضى وتحقيق الهدف المنشود.