جامعة الإسكندرية تستعد لتنسيق الثانوية العامة واختبارات القدرات.. تفاصيل

الإسكندرية - أسماء على بدر

ناقش مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية برئاسة محمد فتحى أبو النصر أمين عام الجامعة، الاستعدادات الإدارية الخاصة بتنظيم اختبارات القدرات ضمن البرنامج الزمنى لأعمال التنسيق عن العام الجامعى 2024/2025، مؤكداً على أمناء الكليات التأكد من جاهزية معامل التنسيق إستعداداً لإستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم لأداء الاختبارات من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس 25 يوليو حتى يوم الخميس 8 اغسطس.

وأكد على ضرورة إختيار الكوادر الإدارية المتميزة القادرة على تذليل كافة المعوقات أمام الطلاب أثناء تسجيل الرغبات. • كما استعرض المجلس موقف حصر الإحتياجات الوظيفية السنوية للعاملين بالجامعة للعام المالى 2025/2024 من حيث الاحتياج والفائض •

وأحيط المجلس علماً بتوصيات لجنة الموارد البشرية بشأن تنظيم إجراءات الندب من الخارج للعمل بالجامعة، حيث أكد أمين الجامعة على أمناء الكليات الالتزام بآليات تنفيذ تلك التوصيات .

وأكد أمين الجامعة على أمناء الكليات ضرورة متابعة حصر قوائم المحفوظات المستغنى عنها وفقاً لمددها القانونية إستعداداً لإرسالها لدار الوثائق القومية.

وأحيط المجلس علماً بالنقاط التى يستوجب مراعاتها والتركيز عليها التى لاحقا عند اعداد وحدات الجامعة خطة الاحتياجات الخاصة بها وقدم أمين الجامعة الشكر لأمناء كليات ومعاهد الجامعة على الجهد المبذول والمتميز خلال العام الجامعى الماضى، متمنياً لهم التوفيق فى الأعوام القادمة.