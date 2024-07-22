اليوم السابع
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الإثنين، 22 يوليو 2024 05:23 م
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تكليف علاء أبو العلا للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية

الإثنين، 22 يوليو 2024 04:43 م
تكليف علاء أبو العلا للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين، قراراً وزارياً بتكليف الدكتور المهندس علاء ناجى أبو العلا للقيام بأعمال العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد قبل الاستقالة المقدمة من اللواء أحمد حسنين عبد العزيز العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويأتى ذلك فى إطار خطة إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة، من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة، والدفع بقيادات فى المواقع التنفيذية للشركات التابعة للوزارة، وبما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء.







وزير التموين

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية



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