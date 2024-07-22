تعليق الخدمات على خط سكك حديد باليابان إثر انحراف مركبتى صيانة من على القضبان

طوكيو (أ ش أ)

أفادت السلطات اليابانية اليوم الاثنين، بتعليق الخدمات بشكل جزئى على أحد مسارات السكك الحديدية الأكثر ازدحاما فى البلاد، وهو خط سكك حديد توكايدو شينكانسن فائق السرعة، إثر وقوع حادث تصادم على جزء من الخط.

وذكرت شركة سكك حديد وسط اليابان - حسبما ذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد عندما اصطدمت مركبتا صيانة وانحرفتا عن القضبان، مما أدى إلى إصابة عاملين جراء الحادث.

وأوضحت الشركة أن الحادث تسبب في توقف تسيير القطارات بين محطتي "ناجويا" و"هاماماتسو"، حيث يقع هذا الجزء من السكك الحديدية بين العاصمة طوكيو ومدن أخرى رئيسية من بينها "كيوتو" و"أوساوكا".

وحثت الشركة المسافرين على تجنب هذا المسار لحين استعادة الخدمات بشكل كامل حيث إنها تحتاج للمزيد من الوقت لإزالة العربات المتضررة، ولكنها لم تعلن موعدا محددا لاستئناف الخدمات.