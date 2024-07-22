تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمراكز الثقافية الإسلامية فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية الأوقاف بأسوان، عن استمرار تلقى طلبات التقديم بمراكز الثقافة الإسلامية 2024/2025 م، والتى تأتى فى إطار دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير والتوعية بقضايا الدين والمجتمع وغرس القيم النبيلة والأخلاق الكريمة وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية وإعداد خطيب كفء، متميز.

أكد الشيخ أحمد الطيب حمدان، مدير الدعوة والمراكز الثقافية بأسوان، لـ"اليوم السابع"، استمرار تلقى الطلبات لقبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2024/2025م بمراكز الثقافة الإسلامية، سواء من حملة المؤهلات العليا، الحاصلون أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أى من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أى من الجامعات الأخرى أو الجامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام 4 سنوات من الرجال والسيدات، أو من حملة المؤهلات المتوسطة.

وأوضح الشيخ أحمد الطيب حمدان، أنه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا يتم القبول وفقاً للضوابط التالية: تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% كشرط أساسى لدخول الامتحان النهائى وتسديد المصروفات الدراسية وقدرها 500 جنيه عن العام الدراسى شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول قبل بدء الدراسة بأسبوع على الأقل والآخر قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف مدير الدعوة، أنه بالنسبة للسنة التمهيدية للمؤهلات المتوسطة، تقرر فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة بمراكز الثقافة الإسلامية (السنة التمهيدية) من الجنسين: "الرجال – السيدات" للعام الدراسى 2024/2025م، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60 % يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية، فإن لم يوفق فى الحصول على هذه النسبة يكون قد حصل شيئاً جيداً من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

وتابع: يكون تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المركز بالسيل الجديد بجوار مسجد الحسن وموقف سيرفيس السيارات أو مقر مديرية أوقاف أسوان بجوار مسجد الشهيد عصام بالنفق، علماً بأن المصروفات الدراسية لهذه السنة هى خمسمائة جنيه فقط، ويمكن أن تدفع على دفعتين، الدفعة الأولى 250 جنيهاً قبل بدء الدراسة والدفعة الثانية 250 جنيهاً قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.

وأشار إلى أن نظام الدراسة عامان، وأنه سيتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات فى أنشطة الوزارة المختلفة وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية، وسيقوم بالتدريس أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية تحت إشراف كامل من الدكتور أحمد خليل عبد العال، أستاذ الحديث وعلومه وعميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان الأسبق وعميد مركز الثقافة الإسلامية بأسوان.