تظاهر نحو 20 ألف شخص فى جزيرة مايوركا الإسبانية ضد السياحة المفرطة

فاطمة شوقى

تظاهر نحو 20 ألف شخص أحصت الشرطة في شوارع بالما دي مايوركا ضد السياحة الجماعية، مطالبين بتغيير نموذج السياحة الذي يؤثر على تلك الجزيرة، الأكبر في الأرخبيل الإسباني المتوسطي، من جزر البليار.

وحمل المتظاهرون أعلاما متعددة الألوان على طول الطرق الأكثر جذبا للسياح في المدينة، في إطار موجة احتجاجات ضد السياحة المفرطة في إسبانيا، حسبما قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين رددوا شعارات "مايوركا ليست للبيع" أو "سكان SOS: أوقفوا السياحة" .

ووفقا للتقرير الأول من ممثلي الحكومة المركزية، احتج حوالي 12 ألف شخص في جزر البليار، بينما قالت بعض وسائل الإعلام إن المنظمين سجلوا 50 ألف مشارك، وأشارت الشرطة في وقت لاحق إلى أن 20 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج.

وقال مانويل دي لا كالي، دكتوراه في التجارة والسياحة، إن "ما يجب فعله هو استعادة السيطرة على النشاط السياحي من قبل السلطات المحلية".

ودعت إلى الاحتجاجات نحو 80 منظمة ومجموعة اجتماعية تطالب بفرض قيود على السياحة المفرطة في جزر البليار، وجزرها الرئيسية هي مايوركا ومينوركا وإيبيزا.

وقال المهندس المعماري والمخطط الحضري خوسيه ماريا إزكياخا: "من الناحية العملية، يجب اعتباره نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا. لكنه نشاط اقتصادي يجب أن ينتهي به الأمر إلى وجود لوائح مماثلة مثل الفنادق".

وأضاف: "ليكون مجتمع أصحاب العقارات هو من يستطيع وضع قواعد اللعبة وتحديد ما إذا كانت أشكال معينة مقبولة أم لا".

وفي العام الماضي، زار عدد قياسي بلغ 17.8 مليون شخص جزر البليار، قادمين من إسبانيا وأماكن أخرى.