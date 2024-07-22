ترامب: أيا كان مرشح الديمقراطيين أدعوه للمناظرة

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إنه سيقوم بمناظرة أى مرشح ديمقراطى أيا كان، وأضاف ترامب أن شبكة ABC متحيزة وطالب بإجراء المناظرة على "فوكس نيوز".

وشكك ترامب فى إصابة بايدن بكورونا.

ونظرا للضغوط الديمقراطية، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة فى 5 نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس بايدن فى بيان: لقد كان أعظم شرف فى حياتى أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعى لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبى وبلدى أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتى كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.

كاميلا هاريس بديل لجو بايدن

وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة فى وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق فى منافسة المرشح الجمهورى دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأحد، دعمه الكامل لنائبته كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطى بانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعد إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي.

وطالب بايدن فى منشور على منصة "إكس"، أنصاره بالتبرع لحملة هاريس.

بدوره قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر، الأحد، إن الرئيس جو بايدن وضع بلاده وحزبه ومستقبلنا أولاً، بقراره الانسحاب من السباق الرئاسى 2024.