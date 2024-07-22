تأييد حبس محامى 3 أشهر بتهمة التعدى على مدرسة بسبب أوراق قضية بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات مستأنف الدائرة الثانية الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد والمستشار الدكتور خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بتأييد الحكم المستأنف عليه للمتهم "ح.ع.ع"، بالحبس 3 أشهر، وألزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمجني عليها.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2092 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل اول يفيد ببلاغ من المجني عليها "س.ع.ا" بقيام المتهم بدفعها والتعدي عليها، مما أدى إلى إصابتها.

تبين من التحقيقات، أنه حال تواجد المجني عليها "س.ع.ا" 62 عاما مدرسة بيانو ، بمكتب المحاماه الخاص بعمل المتهم " ح.ع.ع" محامي، وأبصرت مستندات تسلسل ملكيه تخصها، كان المتهم قد أنكر وجودها بحوزته، فالتقطتها وبمطالعتها تيقنت من صحتها، فعاتبته إلا أن ذلك لم يلق استحسانا لدي المتهم فدفعها علي المكتب، وتعدي عليها محاولا إسترداد تلك المستندات فتمسكت بها ،متعدي عليها بالضرب بالأيدي فأحدث إصابتها بإصبع البنصر بيدها اليمني ،وقامت بتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من توقيع الكشف الطبي الشرعي علي المجني عليها تخلق لديها جراء إصابتها كسر متلحم التحام غير كامل في وضع مغيب بالسلامية الطرفية لاصبع البنصر الأيمن، مما يعد عاهة مستديمة يقدر درجة الناشئ عنها حوالي 1%، وبالعرض علي النيابة ،قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.