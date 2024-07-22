تأجيل محاكمة قاتلى اللواء حسن العبيدى بتهمة حيازة وتعاطى المخدرات لشهر أكتوبر

كتب سليم على

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، القضية رقم 3983 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، المقيدة برقم 562 لسنة 2024، كلي جنوب الجيزة، نظر محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، في قضية جديدة بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة، إلى اليوم الأول من دور أكتوبر لحضور المتهم الأول من محبسه.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.

وكانت المحكمة أحالت المتهم الأول لفضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.

وأشار إلى أنه ما أن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.