بيطرى الشرقية يحصن 120 ألفا و712 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الشرقية - إيمان مهنى

حصنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 120 ألفا و712 رأس ماشية، خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

قال الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 13 يوليو الجاري قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 120 ألفا و712 رأس ماشية، ما بين تحصين 60 ألفا و 730 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و59 ألفا و982 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 1504 رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من إنطلاق الحملة، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 599 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.