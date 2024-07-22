باكستان: الشرطة تنفى اعتقال زعيم حزب عمران خان

إسلام آباد (أ ش أ)

نفت الشرطة الباكستانية نبأ اعتقال جوهر على خان زعيم حزب حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان رئيس الوزراء السابق المعتقل، بعد أن أعلنت قنوات تليفزيونية محلية نبأ اعتقاله .

وذكرراديو فرنسا الدولي الى ان وسائل اعلام محلية كانت قد اعلنت نبأ اعتقال جوهر على خان وهو محام في اسلام اباد بعد ان داهمت مبني حزب حركة الإنصاف الباكستانية واعتقلت مسئولا آخر، وتعتزم الحكومة المطالبة بحظر هذا الحزب.

لكن مسئولا في الشرطة قال -مفضلا عدم الكشف عن هويته - إنه لم يلق القبض عليه،مؤكدا في الوقت ذاته مداهمة الشرطة لمبني الحزب

واعتقال رؤوف حسن، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب والمسئول عن القسم الصحفي .

