النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى فى زيارة لرئيس النيابة الإدارية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أجرى المستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار حسني عبد اللطي رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري، زيارة إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر الهيئة.

وقدم المستشار محمد شوقى النائب العام والوفد المرافق له، التهنئة لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمناسبة توليه مهام منصبه. كما أعرب عن تطلع النيابة العامة لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع النيابة الإدارية في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

زيارة النائب العام ورئيس القضاء الأعلى للنيابة الإدارية



جانب من الزيارة

النائب العام ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس القضاء الأعلى