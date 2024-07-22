المعمل الجنائى يعاين موقع حريق معرض سجاد شهير فى المعادى

كتب عبد الرحمن سيد

انتقل المعمل الجنائي وفريق من النيابة لمعاينة موقع حريق معرض سجاد شهير فى المعادى، لحصر خسائر الحريق وتحديد الأسباب النهائية التى أدت إلى نشوب النيران فى المبنى .

و تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل معرض سجاد شهير فى المعادى دون إصابات بعدما انتقلت سيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ ولم يتنسى معرفة أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة .

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من معرض فى المعادى وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.