المحطة قبل الأخيرة من القوافل العلاجية بقرية أم الحويطات فى سفاجا اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم الإثتين القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إلى قرية أم الحويطات بمدينة سفاجا، وتستغرق فيها يومين اليوم وغدا الثلاثاء، وتعد القافلة قبل الأخيرة لقوافل حياه كريمة خلال يوليو الجارى.

تجرى القوافل العلاجية الكشف الطبى وصرف العلاج واجراء الاشعة والفحوصات مجانا على الأهالى، ومن المقرر أن تصل آخر القوافل إلى مدينة رأس غارب يوم الأربعاء المقبل.

وكانت انتهت القوافل العلاجية امس الأحد بوحدة طب الأسرة بمدينة مرسى علم والتي قضت فيها يومين السبت والأحد، وسبقتها الجمعة بالكشف على أهالى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب وقبلها مدينة حلايب، وكذلك سبقت مدينة حلايب قرى مرسى حميرة وادلديت التابعتين لإدارة الشلاتين الصحية، وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبي على أهل منطقة الأمل بالقصير والتي انطلقت منها القوافل العلاجية خلال شهر يوليو الجارى.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية لمبادرة حياه كريمة الجمعة قبل الماضية بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر وذلك حسب الخريطة الموضوعه للقوافل خلال شهر يونيو الجارى، حيث بدأت القوافل عملها من منطقة الأمل بمدينة القصير واقامت فيها الجمعة السبت من الأسبوع قبل الماضى .

وصلت الأحد الماضى الى قرى مرسى حميرة وادلديت بالشلاتين واستغرقت فيها يومين، الأحد والاثنين ثم اتجهت الثلاثاء الماضى إلى حلايب جنوبا وانتقل الخميس الماضى الى قرية أبو رماد وقضت فيها الخميس الجمعة الماضية.

تصل اليوم إلى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتختم القوافل أعمالها بوحدة الأمل برأس غارب وتقضى فيها يومين الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 يوليو، وتجرى القوافل العلاجية أعمالها من إجراء الكشف وصرف العلاج والأشعة والتحاليل وندوات توعية مجانا، ويتم التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.