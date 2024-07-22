اليوم السابع
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المتهمون بقتل سايس فى بولاق الدكرور يكشفون تفاصيل الجريمة

الإثنين، 22 يوليو 2024 09:35 ص
المتهمون بقتل سايس فى بولاق الدكرور يكشفون تفاصيل الجريمة ضبط متهم- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهمين بقتل سايس خلال مشاجرة في بولاق الدكرور، بارتكاب الجريمة، وذكروا أن مشاجرة نشبت بين عددا من الأشخاص، بسبب خلاف متعلق بركن السيارات في الشارع، مما أدى إلى تبادلهم الاعتداء الذي انتهى بإصابة المجني عليه ووفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، بالإضافة إلى إصابة آخرين من الطرفين.

ولجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، لكشف ملابساتها، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب الخلاف على ركن السيارات بالشارع، مما أدى لمقتل سايس، وإصابة آخرين.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.







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