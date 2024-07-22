المؤبد لسائق قتل ربة منزل وأشعل النار بجثتها بسبب خلافات بالخانكة

القليوبية ـ إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لسائق، لاتهامه بقتل ربة منزل وإشعال النار بجثتها، وذلك إثر نشوف خلاف بينهما، في الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم من 11103 لسنة 2024 مركز الخانكة، والمقيدة برقم 929 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "ع.ع.ج" سائق، مقيم في المرج محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها "ن.ح.م" عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف بينهما عقد العزم و بيت النية على قتلها وأعد لذلك سلاحاً أبيضاً سكين.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لم انعقد عليه عزائمه تحين الفرصة، وما أن ظفر بها سدد لها عدة ضربات بالسلاح الأبيض إحرازه، بنية إزهاق روحها فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها وإمعاناً منه في التنكيل بجسد المجنى عليها ألقى على جثمانها مادة معجلة على الاشتعال "جازولين"، وأشعل بها النيران على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوصح أمر الإحالة، أن المتهم وضع النار عمداً في مبنى مسكون كائن بمدينة والمبين وصفاً بالأوراق والمؤجر للمجنى عليها بأن ألقى عليها مادة معجلة على الاشتعال "جازولين"، فبدت آثار الحريق التي آبان عليها تفصيلاً تقرير قسم الأدلة الجنائية على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (سكين) دون مسوغ قانوني.