المؤبد لترزي ومكوجى بتهمة الاتجار وتعاطى المخدرات فى الخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لترزي حريمي ومكوجي، لاتهامهم بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين "رأفت ك ب"، 25 سنة، ترزى حريمى، و"أحمد ف ع"، 20 سنة، مكوجى، إلى محكمة الجنايات، لأنهما في غضون شهر يوليو 2022، تم ضبطهما بحوزة الأول كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطى كما ضبط الثانى كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية، بلاغا بقيادة شخصين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الخانكة، وداهمت مقرهم وتمكنت من القبض على "ترزى حريمى ومكوجى"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين بقصد التعاطي والاتجار.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية وأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.