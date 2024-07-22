القبض على 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى مصر القديمة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالعقار "ملك احدهم" وعُثر على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 40 متر) وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.