السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد مشروعات الدواجن

بنى سويف - هانى فتحى

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف -في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم- متابعاته الميدانية لسير العمل بمشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في حضور المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات، ومسئولى المشروع.

وخلال الزيارة تابع السكرتير العام المساعد انتظام العمل بمنفذ المشروع، والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، لتوفير احتياجات المواطنين من تلك السلعة الإستراتيجية، مشيراً إلى تكليفات المحافظ محمد هاني غنيم بمتابعة سير ومنظومة العمل بالمشروع وتعظيم عوائده، خاصة بعد أعمال التطوير، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في ضبط أسعار السلع الأساسية، لاسيما أن المشروع يعد من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية مثل البيض والدواجن والرومي.