اليوم السابع
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الإثنين، 22 يوليو 2024 07:14 ص
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الخطوط السعودية تودع آخر فوج من ضيوف الرحمن لموسم حج عام 1445هـ

الإثنين، 22 يوليو 2024 07:00 ص
الخطوط السعودية تودع آخر فوج من ضيوف الرحمن لموسم حج عام 1445هـ حجاج بيت الله الحرام
محمد جمال

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غادر آخر فوج من ضيوف الرحمن عبر رحلة "الخطوط السعودية" رقم (SV5712) من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة متوجهةً إلى كرتجاتى فى جمهورية إندونيسيا، وعلى متنها 320 حاجاً، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأقامت الخطوط السعودية مراسم توديع لهم، بحضور نائب الرئيس للعمليات الأرضية بالخطوط محمد باعكضه، وبذلك تختتم عملياتها التشغيلية لموسم حج عام 1445هـ.

‎ وامتدت رحلات "السعودية" فى مرحلتى القدوم والمغادرة 74 يوماً تميزت بالكفاءة التشغيلية وتحقيق معدلات متقدمة فى انضباط مواعيد الرحلات لاسيما وأن فترة موسم الحج تتزامن مع تنفيذ خطة موسم صيف 2024، كما وفرت خدمات نوعية لإثراء تجربة السفر الإيمانية بدءاً من الخدمات الرقمية لإنهاء تجربة السفر، مروراً بالخدمات بالمطارات، التى تستهدف تسهيل الإجراءات وكذلك الخدمات الجوية التى تشمل الضيافة والتموين إلى جانب البرامج المتنوعة المدمجة بشاشات الطائرات، التى تؤدى دوراً مهماً لتوعية الحجاج بالعديد من اللغات.







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