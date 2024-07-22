الجزائر: التوقيع قريبا على اتفاقية لإنجاز مشروع الخط الكهربائى البحرى نحو أوروبا

محمد جمال

أعلنت الجزائر عن التوقيع قريبا على اتفاقية مع شركاء دوليين لإنجاز مشروع الخط الكهربائى البحرى الرابط بين الجزائر وأوروبا.



وأوضح وزير الطاقة الجزائري،محمد عرقاب، خلال زيارة عمل وتفقد للمركز الجزائرى لتسيير المنظومة الكهربائية، أن الاتفاقية ستسمح للجزائر بتصدير الكهرباء التقليدية المولدة من الغاز الطبيعى، وكذلك الكهرباء المولدة من مصادر بديلة ومتجددة.



وأضاف عرقاب أن هذا المشروع تاريخى ومهم بالنسبة للجزائر، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية للتوقيع على العقود ليتم بعدها الشروع فى إنجاز هذا الخط.



وأشار الى أن قدرات الإنتاج الجزائرى من الكهرباء التى تقارب 26 ألف ميجاوات تغطى كل الاحتياجات المحلية فى فترات ذروة الطلب، حيث سجلت الجزائر أرقام قياسية جديدة لمستوى الطلب على الكهرباء وآخرها يوم الخميس الماضى بتسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 19 ميجاوات.