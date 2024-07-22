الجامعة العربية تدعو إلى تعزيز وعى الشباب العربى بالتحديات المجتمعية

بيشوى رمزى

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي لعام 2024، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تحت عنوان "نحو تشاركية مجتمعية مستدامة"، والذي تنظمه الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية)

ومن جانبها قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي يعكس اهتمام الجامعة العربية بالشباب واحتياجاتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، موضحة أنه منصة حوارية شبابية تسهم في إعداد جيل شبابي قيادي واعي قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة السياسية.

وأضافت أن الجامعة العربية تحرص على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية المتنوعة بشكل سنوي بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، موضحة أن النموذج هو أحد الصور المتميزة لهذه الأنشطة.

وشددت أبو غزالة على ضرورة تعزيز الوعي لدى الشباب العربي بالتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وسُبل ومواجهتها، وتعزيز اّليات الوعي الخاصة بالدبلوماسية البرلمانية الشبابية، فضلاً عن صقل الشباب العربي بالمهارات والمعارف اللازمة، وبناء كوادر شبابية عربية قيادية مستقبلية لنقل خبرات عمل جامعة الدول العربية للشباب العربي.