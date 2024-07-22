الاستماع لأقوال العاملين فى معرض سجاد شهير بالمعادى لكشف ملابسات احتراقه

كتب ـ بهجت أبو ضيف

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عددا من العاملين، بمعرض سجاد شهير، اشتعل به حريق في المعادي، لكشف ملابسات اندلاع النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمبنى.

وأشارت أقوال شهود العيان الأولية، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وجاري تكثيف التحريات للتأكد من سبب اشتعال الحريق.

كما أجرى رجال المباحث معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتويات المعرض، بالإضافة إلى تحديد سبب اشتعال النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمبنى معرض سجاد شهير في المعادي، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية، من محاصرة النيران وإخمادها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

