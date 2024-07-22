اليوم السابع
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الاحتلال: الهجوم على خان يونس الأعنف منذ انتهاء العملية العسكرية بالمدينة

الإثنين، 22 يوليو 2024 11:28 ص
الاحتلال: الهجوم على خان يونس الأعنف منذ انتهاء العملية العسكرية بالمدينة خان يونس فى قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الهجوم على خان يونس داخل قطاع غزة بعد طلب إخلاء المناطق الشرقية هو الأعنف منذ انتهاء العملية العسكرية بالمدينة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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