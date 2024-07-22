الإسكان: استرداد350 فدانا بمدينة برج العرب الجديدة.. وغلق وتشميع أنشطة مخالفة

كتب أحمد حسن

صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم إزالة التعديات ووضع اليد والإشغالات المقامة على قطعة أرض داخل حدود مدينة برج العرب الجديدة بمساحة (350 فدانا)، وذلك بمساعدة قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، وقسم شرطة برج العرب وقسم شرطة تعمير مدينة برج العرب الجديدة، وإدارات الجهاز، وأصبحت في حوزة جهاز مدينة برج العرب الجديدة.

وفي الإطار نفسه، قام جهاز مدينة 15 مايو، برئاسة المهندس علي سعد، بتنفيذ قرارات غلق وتشميع لتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إيقاف أعمال بناء تمت بدون تصريح وذلك تحت إشراف المهندس محمد الكردانى، والمحاسبة مها محمد عبدالوهاب، نائبي رئيس الجهاز.



وأوضح المهندس على سعد، أنه تم تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع بمجاورة 15 بالمرحلة الثانية بالمدينة لتغيير النشاط من سكني إلى تجاري، كما تم أيضا تنفيذ قرار إيقاف أعمال بناء بدون تصريح بإحدى قطع الأراضى السكنية بمنطقة الأكثر تميزا بالمرحلة الثالثة بالمدينة.



ووجه رئيس جهاز مدينة 15 مايو، جميع الإدارات المعنية بالجهاز بالمتابعة الدورية ورصد كافة المخالفات وتنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن على الفور.