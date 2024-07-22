الأمن الفيدرالى الروسى يعلن عن كشف مخطط لتوريد متفجرات من ألمانيا وإيطاليا

موسكو (أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الاثنين، أنه نجح فى وقف قناة إيصال متفجرات وصواعق كهربائية إلى روسيا بغرض ارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أنه تم نقل وسائل الإرهاب فى عدة مواد بريدية (طرود) على مراحل من إيطاليا وألمانيا، وتم إخفاؤها في تجاويف قطع غيار السيارات".

وأوضح الجهاز - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنك الروسية - أنه تم تقديم طلبات إلى السلطات الأمنية من أجهزة المخابرات الأوروبية المختصة من أجل التعرف على المنظمين والمتواطئين في أعمال التخريب والأعمال الإرهابية الوشيكة، مبينا أنه وحتى الآن، ظلت هذه الطلبات دون رد.

وأشار إلى أنه كان قد تم بالفعل اكتشاف مخطط مماثل لنقل المتفجرات من أوروبا إلى روسيا في أبريل 2023 في شبه جزيرة القرم..وتم التعرف حينها على أولئك الذين كانوا يعدون للعمل الإرهابي واحتجازهم .

