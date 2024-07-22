وشهد مؤشر (ستوكس أوروبا 600) ارتفاعًا بنسبة 0.78%، بينما انخفضت أسهم شركة طيران (رايان إير) الأيرلندية بما يصل لـ13% عقب إعلان الشركة أن أرباحها الفصلية بعد خصم الضرائب انخفضت بنسبة 46% في الـ3 أشهر الماضية "حتى نهاية يونيو الماضي"، وستكون الأسعار أقل من المتوقع في أشهر الصيف.

وخلال تداولات بورصة لندن، ارتفع مؤشر (فوتسي 100) بنسبة 0.4% إلى 8188.96 نقطة.

وفي منطقة اليورو، تقدم مؤشر (كاك 40) في باريس بنسبة 0.5% إلى 7571.05 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة 0.5% إلى 18258.78 نقطة.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية أن المتداولين العالميين يراقبون المشهد السياسي الأمريكي عن كثب بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي أمس، وتأييده لنائبته كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية.

وكانت قد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (إس آند بي 500)، الذي يضم أكبر 500 شركة مالية أمريكية، أمس، بعد تكبدها أسوأ خسائر منذ أبريل الماضي.

أما في آسيا والمحيط الهادي، انخفضت أسواق التداول بين عشية وضحاها، فضلاً عن خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بشكل غير متوقع مع تخفيض سعر إعادة الشراء العكسي قصير الأجل لمدة 7 أيام من 1.8% إلى 1.7%.

