اليوم السابع
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الإثنين، 22 يوليو 2024 10:34 م
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استهدفته طائرات أمريكية - بريطانية.. معلومات عن ميناء رأس عيسى اليمنى

الإثنين، 22 يوليو 2024 09:27 م
استهدفته طائرات أمريكية - بريطانية.. معلومات عن ميناء رأس عيسى اليمنى ميناء رأس عيسى
وكالات

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استهدفته الطائرات الأمريكية - البريطانية بـ4 غارات .. معلومات عن ميناء رأس عيسى اليمنى


يبعد هذا الميناء حوالى 60 كم شمال مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر

تقوم شركة صافر اليمنية للنفط بتشغيل الميناء

أول ميناء تم إنشاؤه وضخ النفط إليه في اليمن وبدأ العمل عام 1985م ـ 1986

يعتبر "رأس عيسى" خزانًا عائمًا مؤهلاً لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير

يحتوى على 34 خزانًا مختلفة الأحجام طاقتها التخزينية الكلية تبلغ 3 ملايين برميل تقريبًا

يتم ضخ نفط محافظتي مأرب والجوف، وبعض الحقول المجاورة، إلى هذا الميناء عبر خط أنابيب النفط مأرب - رأس عيسى

يبلغ أدنى معدل ضخ 15 ألف برميل في الساعة وأقصى معدل ضخ من (55-60) ألف برميل في الساعة

 

معلومات عن ميناء رأس عيسى اليمنى
معلومات عن ميناء رأس عيسى اليمنى

 







ميناء رأس عيسى اليمنى

ميناء رأس عيسى

الحوثيين

اليمن

اسرائيل




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