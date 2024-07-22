ارتفاع عدد شهداء مجزرة إسرائيل في خان يونس لـ70 شهيدا و200 مصاب

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 70 شهيدا إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة شرقي خان يونس، وإصابة أكثر من 200 آخرين، بالتزامن مع نزوح قسري في ظل أوضاع إنسانية وطبية كارثية.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية برية جديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقال مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، إنه استقبل مئات الشهداء والمصابين خلال 3 ساعات، جراء هجمات الاحتلال على شرق المدينة.

وأضاف: "نفقد أرواح المرضى والمصابين بسبب نقص الإمكانات، لا نملك أدنى المقومات والمستلزمات لإسعاف الجرحى".



كما ناشد المجمع الطبي التبرع "عاجلا" بالدم لصالح الجرحى والمرضى داخل المجمع، في ظل نقص حاد وكبير في وحدات الدم.



وحذر من أن النقص في الدماء "يشكل تهديدا خطيرا لحياة المرضى والمصابين، في ظل المجازر المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين".