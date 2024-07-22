ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد.. مباشر من المنيا الآن

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة المنيا عن حالة الطقس اليوم، حيث رصد البث المباشر ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، إلى جانب نشاط الهواء البارد الذى يظهر بشكل كبير فى الأماكن المفتوحة والطرق السريعه خاصة فى الساعات الأولى من الصباح.

إلى جانب ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو مثل الأيام الماضية، والتى شهدت فيها محافظة المنيا ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لتصل فى بعض الاوقات، أدت إلى امتناع المواطنين عن الخروج فى الساعات الأولى من الصباح على مدار الايام الماضية .

يذكر انه مع ارتفاع درجة الحرارة يحذر على الاطفال التعرض للشمس بشكل مباشر.