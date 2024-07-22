اختبارات القدرات 2024.. ماذا يحدث فى حالة تخلف الطالب عن موعد الاختبار؟

كتب محمد صبحى

أصدر المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لاختبارات القدرات دليل الطالب لاختبارات القدرات لعام 2024 والذى تضمن عدد من الضوابط المنظمة لاختبارات القدرات وارشادات عامة للطلاب .

وأوضح دليل الطالب أنه فى حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذى قام بحجزه على الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر، والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق .

ومن بين الارشادات للطلاب، أنه يعرف الطالب نتيجة اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق فقط، كما أنه ممنوع نهائيا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق فى اختبارات القدرات فى حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأى وسيلة رقمية أو غير رقمية

وكانت وزارة التعليم العالى، أكدت أنه تيسيراً على أبنائنا الطلاب وفى إطار منظومة الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الدولة وما يشهده المجتمع من تحول رقمى فى جميع المجالات، قامت وزارة التعليم العالى بإتاحة الفرصة أمام ابنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وذلك فى الفترة من يوم الخميس الموافق 25/ 7 /2024 حتى يوم الخميس الموافق 8/ 8 /2024.

