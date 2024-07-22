إقبال كبير على جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب والأنشطة تجذب الجمهور

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا، حيث توافد المئات على أركانه المختلفة، لمتابعة الأنشطة التي يتم تقدمها، فضلا عن اقتناء الكتب من منفذ البيع.

وقال بيان المنطقة الازهرية بالإسكندرية اليوم، إنه قدم توجيه التربية الفنية التابع لقطاع المعاهد الأزهرية ورشا تدريبية مختلفة، تفاعل الجمهور معها تفاعلا كبيرا، كما قدم ركن رياض الأطفال ورشا تدريبية لتعليم الكبار والصغار على التلوين بشكل احترافي من خلال متخصصين.

كما قدمت مجلة نور ورش للرسم والتلوين للكبار والصغار، فضلا عن ورشة حكي عن قصة أهل الكهف بالتعاون مع معلمات رياض الأطفال، كما شهد ركن منفذ البيع تواجدا كبيرا لاقتناء إصدارات الأزهر المختلفة، فضلا عن تواجد أعداد كبيرة على ركن الخط العربي، حيث حرص زوار الجناح على كتابة أسمائهم، بالإضافة إلى ركن المخطوطات والوثائق النادرة فقد توافد أعداد كبيرة على تفقدها ومعرفة الكنوز الموجودة بمتحف المخطوطات.

وشهد ركن الفتوى على مدار اليوم تواجد المئات لتلقي الفتوى من الوعاظ والواعظات، حرصا على تلقي الفتوى من مصادر موثوق فيها، كما شهد ركن اللوحات الفنية إقبالا كبيرا لتفقد الأعمال الفنية الجذابة وخاصة ركن فلسطين والذي يضم عشرين لوحة فنية ترصد بطولات ومعاناة الشعب الفلسطيني كما دونت جرائم الكيان الصهيوني المحتل. ويتضمن الجناح سبعة أركان وهم: الفتوى ومجلة نور واللوحات الفنية وبيت الزكاة والصدقات ومنفذ بيع الكتب والخط العربي بالإضافة إلى متحف المخطوطات كما يتيح الجناح كتابة أسماء الزائرين.

ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه. ويقع ﺟﻨﺎﺡ الأزهر ﻓﻲ معرض مكتبة الإسكندرية ﺍﻟﺪﻭﻟي ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.