إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالي

شهد الطريق الدائري باتجاه قرية الزملوطي، بمحافظة الفيوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة أجرة "صندوق" مما تسبب في إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري أجرة صندوق، بالطريق الدائري باتجاه قرية الزملوطي، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة و5 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين مما تسبب في إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.