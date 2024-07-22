إصابة 5 أشخاص فى حريق داخل شقة سكنية بحى حدائق القبة

كتب ـ إيهاب المهندس

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى حدائق القبة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق القبة وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق ونتج عنها إصابة 5 أشخاص بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل الشقة ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.