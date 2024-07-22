اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يوليو 2024 12:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الإثنين، 22 يوليو 2024 11:30 ص
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وضبط طرفي المشاحرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 







مشاجرات العائلات بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة