إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وضبط طرفي المشاحرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.