أيهما أكثر تأثيرًا على صحة القلب؟ الملح أم السكر

كتب - حسام الشقويرى

السكر والملح من أهم المكونات في نظامنا الغذائي، والسكر، في المقام الأول على شكل جلوكوز، يمد أجسامنا بالوقود اللازم للعمل بشكل سليم، في حين أن الملح عبارة عن إلكتروليت يوازن السوائل، ما يساعد بدوره في الحفاظ على وظائف الأعصاب والعضلات بشكل سليم وينظم ضغط الدم، وعندما يتم استهلاك كميات كبيرة من هذه المكونات، فإنها قد تؤدي إلى مضاعفات، وخاصة للقلب، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

تأثير الملح على القلب

توصي منظمة الصحة العالمية بتناول أقل من 5 جرامات من الملح يوميًا للأشخاص الأصحاء، ووفقًا للهيئة الصحية، فإن هذا أمر بالغ الأهمية لتقليل خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تعد السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم. وارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب التاجية"، والتي يمكن أن يزداد خطر الإصابة بها بسبب الإفراط في استهلاك الملح أو الصوديوم.

و الملح أو الصوديوم هو المساهم الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدمو و تناول الملح الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل أو الماء، مما يؤدي إلى زيادة حجم الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، مما يسبب ارتفاع ضغط الدم.

تأثير السكر على القلب

عندما نفكر في الإفراط في تناول السكر، فإننا نهتم بحالات مثل مرض السكري والسمنة. ولكن ما يغيب عن بالنا في كثير من الأحيان هو أن الإفراط في تناول الحلويات السكرية قد يؤثر أيضًا على القلب، وهناك احتمالات أعلى بأن يؤدي الإفراط في استهلاك السكر إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني والسكري، وهو اضطراب أيضي، ويؤدي هذا بدوره إلى تصلب الشرايين وتضييقها، مما يحد من تدفق الدم إلى القلب وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

و في حين أن الملح يرتبط بشكل مباشر بارتفاع ضغط الدم وصحة القلب، فإن السكر له تأثير غير مباشر على نفس الشيء، وهذا التأثير غير المباشر للسكر له دور رئيسي في حالات صحية أخرى مثل البدانة، والكبد الدهني، ومرض السكري، مما يؤثر في نهاية المطاف على القلب، لذلك فإن تناول كليهما بكميات زائدة يشكل خطرا على الصحة

كيفية استهلاك الملح والسكر بشكل آمن

هناك عدة طرق للحد من تناول الملح والسكر ومراقبته بما يلي:

ينصح بتناول 23,00 ملجم من الملح يومياً كحد أقصى، ولكن هذا الرقم ينخفض إلى 1,500 ملجم يومياً بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.



بالنسبة لاستهلاك السكر، فمن المستحسن عدم استهلاك أكثر من 10% من السعرات الحرارية اليومية.

استبدل السكر بالعسل والملح بالأعشاب وعصير الليمون والتوابل والبدائل قليلة الصوديوم مثل الخردل وصلصة الصويا.

إن تجنب الصلصات والمخللات يمكن أن يساعد في الحد من استهلاك الملح، في حين أن تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية يمكن أن يساعد في الحد من استهلاك السكر.

تجنب الأطعمة المصنعة للحد من تناول السكر والملح.

إن تناول نظام غذائي متوازن يعد دائمًا فكرة جيدة للعيش حياة صحية.

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على حرق الدهون الزائدة (أو السكر).

شرب كميات كبيرة من الماء يساعد على التخلص من الصوديوم الزائد في الدم.



