اليوم السابع
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الإثنين، 22 يوليو 2024 02:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمين عام مساعد الجامعة العربية يبحث مع مندوب العراق آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة

الإثنين، 22 يوليو 2024 01:43 م
أمين عام مساعد الجامعة العربية يبحث مع مندوب العراق آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة جانب من اللقاء
بيشوى رمزى

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استقبل السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية للجامعة العربية اليوم السفير دكتور قحطان طه خلف جنابي سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأكد دكتور منزلاوي أن القطاع الشؤون السياسية بالجامعة العربية على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مُقترح في إطار التعاون الدولي يعود بالنفع على العراق بشكل عام.

وقال منزلاوي فى بيان له انه تم تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا العربية والدولية، والاستحقاقات القادمة للقطاع .

كما تطرق النقاش الى تطوير منتديات التعاون العربي الدولي وما تتم من جهود لدفع تلك التعاونات في ظل حالة الاستقطاب الدولي التي يشهدها العالم.


 







الجامعة العربية

العراق

خالد المنزلاوي

الاوضاع في العراق




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