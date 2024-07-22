أخبار 24 ساعة.. انطلاق الأوكازيون الصيفى اعتبارا من 5 أغسطس ولمدة شهر

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم تنفى إلغاء الإدارات التعليمية والاعتماد على المديريات فقط

وزير التموين يقرر انطلاق الأوكازيون الصيفى اعتبارا من 5 أغسطس ولمدة شهر

وزارة التعليم: تشكيل لجنة للموافقة على تحويلات طلبة ثانوى عام للعام 2025

نائب رئيس الوزراء: كل خدمات مهرجان العلمين مجانية بالتعاون مع الشركة المتحدة

خالد عبد الغفار: نحتاج لدور الشركة المتحدة فى رفع الوعى بأهمية التنمية البشرية

خالد عبد الغفار: نعمل على الانتهاء من مشروعات صحية متنوعة بنهاية 2024

خالد عبد الغفار: أتوجه بالشكر للشركة المتحدة على تنظيم مهرجان العلمين

وزير التعليم العالى: رصد مليار جنيه لدعم المشروعات المرتبطة بسوق العمل