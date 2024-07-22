اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يوليو 2024 12:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. انطلاق الأوكازيون الصيفى اعتبارا من 5 أغسطس ولمدة شهر

الإثنين، 22 يوليو 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. انطلاق الأوكازيون الصيفى اعتبارا من 5 أغسطس ولمدة شهر وزارة التموين
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزارة التموين

موعد انطلاق الاكازيون الصيفى

انطلاق الاكازيون الصيفى

اخبار مصر

اليوم السابع بلس




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة