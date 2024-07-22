أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة وأمطار خفيفة جنوبا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الطاقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي، ونائب الرئيس التنفيذي، والمدير المالي للشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. البنك المركزى: الدين الخارجى يسجل تراجعا تاريخيا بـ14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023 كشف مصدر رفيع المستوى بـ البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

رئيس الوزراء يلتقي عدداً من المصريين العاملين في مؤسسات الاتحاد الأفريقي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، عدداً من المصريين العاملين في المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا، والسفير محمد جاد، سفير مصر في أديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي. وزارة الخارجية: تعرض قافلة الأونروا لإطلاق نار يعد انتهاكا إسرائيليا جديدا أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرةK اليوم الاثنين، أن تعرض قافلة إغاثة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، متجهة لغزة، لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية يعد فصلا جديدا من فصول الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني.

رئيس جمهورية جزر القمر يعرب عن تطلعه لزيارة مصر ومقابلة الرئيس السيسى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة السادسة لـ"اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي"، التي انطلقت أمس في "أكرا" عاصمة غانا، غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القُمر، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أمبيه محمد، وزير خارجية جزر القُمر. البنك المركزى: 200% زيادة بموارد النقد الأجنبى.. وارتفاع تحويلات المصريين 106% كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200% فى الفترة منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف بنهاية مارس الماضى وحتى الآن. معلومات الوزراء يناقش مستقبل الصناعات كثيفة العمالة فى ظل الذكاء الاصطناعى أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السادس من مجلته الدورية "آفاق صناعية"، والذي جاء تحت عنوان "مستقبل الصناعات كثيفة العمالة في ظل الذكاء الاصطناعي"، متضمناً مقالات رأي تناولت الاطار النظري لمفهوم الصناعات كثيفة العمالة، والفرص والتحديات أمام التحول الرقمي وتأثيره على الصناعات كثيفة العمالة، كما اشتملت المجلة على عروض بحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بمستقبل الصناعات كثيفة العمالة في ظل الذكاء الاصطناعي، مع رصد للعديد من التجارب الدولية الخاصة بموضوع العدد أبرزها تجارب الصين والمملكة المتحدة وألمانيا والمكسيك، بالإضافة إلى تحليل أبرز المقالات التي نُشرت بالصحف والمجلات الأجنبية وتناولت موضوع "مستقبل الصناعات كثيفة العمالة في ظل الذكاء الاصطناعي". وزير الكهرباء: اتفقنا مع الجانب السعودى على بدء تشغيل خط الربط الصيف المقبل أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية يلقى دعما كبيرا من الجانب السعودى وأن أعمال التنفيذ على الجانبين مستمرة وفقا للمخطط الزمنى وان هناك جهود كبيرة تتم حالياً لإنهاء المشروع وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة فى مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل. وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بـ120 جنيهًا للكرتونة في 7 محافظات أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة من انتاج مشروعات الهيئة للبيع للمواطنين بسعر 120 جنيهًا للكرتونة، فى 7 محافظات من خلال 31 منفذ متحرك فضلا عن المنافذ الثابتة بالمحافظات. اختبارات القدرات 2024.. تحذير من الحضور بـ"المحمول" والعقوبة غير لائق أصدر المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لاختبارات القدرات دليل الطالب لاختبارات القدرات لعام 2024 والذى تضمن عدد من الضوابط المنظمة لاختبارات القدرات وارشادات عامة للطلاب .

انتهاء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وبدء عملية الرصد

علم اليوم السابع أن جميع مراكز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ستنتهى من عمليات التصحيح اليوم الإثنين، حيث أنهت بالفعل عدد من المراكز عملية التصحيح منذ مطلع الأسبوع الحالى، وستبدأ أعمال الرصد والمراجعة والتى تستغرق أكثر من أسبوع، ومن المتوقع إعلان النتيجة فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس واعتمادها من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف. الصحة العالمية: اللقاحات تحمى أطفال العالم من 20 مرضا معديا وقاتلا قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يمكن للقاحات وبرامج التحصين الآن أن تحمي أطفال العالم من أكثر من 20 مرضًا معديًا ومميتًا. فصائل فلسطينية: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباكات غرب رفح قالت فصائل فلسطينية: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". "أونروا": استهداف إسرائيل لقافلة المساعدات الإغاثية انتهاك للقوانين الدولية أكدت مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "أونروا" إيناس حمدان، أن استهداف إسرائيل لقافلة مساعدات تابعة للوكالة متجهة إلى شمال قطاع غزة، يعد انتهاكا للقوانين الدولية والإنسانية.

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 3290 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية مع بداية جلسات التداول على الذهب هذا الأسبوع صعودا بحوالي 10 جنيهات ليسجل سعر الذهب اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 نحو 3290 جنيها للجرام. الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3760 جنيها.



عيار 21 يسجل 3290 جنيها.



عيار 18 يسجل 2820 جنيها.



الجنيه الذهب 26320 جنيها. الذهب في مصر:عيار 24 يسجل 3760 جنيها.عيار 21 يسجل 3290 جنيها.عيار 18 يسجل 2820 جنيها.الجنيه الذهب 26320 جنيها.

غدا طقس شديد الحرارة وأمطار خفيفة جنوبا والعظمى بالقاهرة 38 والإسكندرية 34