أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الطاقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي، ونائب الرئيس التنفيذي، والمدير المالي للشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

رئيس الوزراء يلتقي عدداً من المصريين العاملين في مؤسسات الاتحاد الأفريقي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، عدداً من المصريين العاملين في المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا، والسفير محمد جاد، سفير مصر في أديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

رئيس جمهورية جزر القمر يعرب عن تطلعه لزيارة مصر ومقابلة الرئيس السيسى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة السادسة لـ"اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي"، التي انطلقت أمس في "أكرا" عاصمة غانا، غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القُمر، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أمبيه محمد، وزير خارجية جزر القُمر. معلومات الوزراء يناقش مستقبل الصناعات كثيفة العمالة فى ظل الذكاء الاصطناعى أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السادس من مجلته الدورية "آفاق صناعية"، والذي جاء تحت عنوان "مستقبل الصناعات كثيفة العمالة في ظل الذكاء الاصطناعي"، متضمناً مقالات رأي تناولت الاطار النظري لمفهوم الصناعات كثيفة العمالة، والفرص والتحديات أمام التحول الرقمي وتأثيره على الصناعات كثيفة العمالة، كما اشتملت المجلة على عروض بحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بمستقبل الصناعات كثيفة العمالة في ظل الذكاء الاصطناعي، مع رصد للعديد من التجارب الدولية الخاصة بموضوع العدد أبرزها تجارب الصين والمملكة المتحدة وألمانيا والمكسيك، بالإضافة إلى تحليل أبرز المقالات التي نُشرت بالصحف والمجلات الأجنبية وتناولت موضوع "مستقبل الصناعات كثيفة العمالة في ظل الذكاء الاصطناعي". اختبارات القدرات 2024.. تحذير من الحضور بـ"المحمول" والعقوبة غير لائق أصدر المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لاختبارات القدرات دليل الطالب لاختبارات القدرات لعام 2024 والذى تضمن عدد من الضوابط المنظمة لاختبارات القدرات وارشادات عامة للطلاب .

انتهاء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وبدء عملية الرصد

علم اليوم السابع أن جميع مراكز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ستنتهى من عمليات التصحيح اليوم الإثنين، حيث أنهت بالفعل عدد من المراكز عملية التصحيح منذ مطلع الأسبوع الحالى، وستبدأ أعمال الرصد والمراجعة والتى تستغرق أكثر من أسبوع، ومن المتوقع إعلان النتيجة فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس واعتمادها من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف. الصحة العالمية: اللقاحات تحمى أطفال العالم من 20 مرضا معديا وقاتلا قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يمكن للقاحات وبرامج التحصين الآن أن تحمي أطفال العالم من أكثر من 20 مرضًا معديًا ومميتًا.

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 3290 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية مع بداية جلسات التداول على الذهب هذا الأسبوع صعودا بحوالي 10 جنيهات ليسجل سعر الذهب اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 نحو 3290 جنيها للجرام. الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3760 جنيها.



عيار 21 يسجل 3290 جنيها.



عيار 18 يسجل 2820 جنيها.



الجنيه الذهب 26320 جنيها. الذهب في مصر:عيار 24 يسجل 3760 جنيها.عيار 21 يسجل 3290 جنيها.عيار 18 يسجل 2820 جنيها.الجنيه الذهب 26320 جنيها.

الأرصاد: انخفاض طفيف بالحرارة بقيم تصل 3 درجات بدءا من الجمعة المقبل