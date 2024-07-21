27 يوليو أولى جلسات نظر استئناف المتهمين بقتل سوداني بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

حددت محكمة جنايات مستأنف، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 27 يوليو الجاري لنظر أولي جلسات استئناف 3 متهمين على حكم سجنهم من 5 إلى 15 سنة، بتهمة قتل شاب وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر بسبب خلافات بينهم.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة أخر بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 آخرين في اتهامهم بقتل شاب، وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر، بسبب خلافات بينهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات، وأمانة سر معتز مدحت، وخالد حمدي.

وكشف أمر إحالة قيام المتهمين بقتل الشاب المجني عليه "سوداني الجنسية" وإلقائه من الطابق السادس عقب التعدي عليه بالضرب، بعد نشوب خلافات بينهم للتعدي على فتاة من نفس جنسية الشاب، فقام المتهمين بضرب المجني عليه وألقوه من الطابق السادس، ما تسبب في وفاته على الفور.