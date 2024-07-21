19 ألفا و257 مشروعا بـ3 مليارات و246 مليونا و591 ألف جنيه ببرنامج مشروعك بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تنفيذ 19 ألفا و257 مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3 مليارات و246 مليونا و591 ألف جنيه وتوفير 56 ألفا و360 فرصة عمل للباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى 20 يوليو 2024.

أكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2632 مشروعا بقيمة 394 مليونا و743 ألفا و416 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 2781 مشروعا بقيمة 381 مليونا و277 ألفا و400 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 850 مشروعا بقيمة 354 مليونا و414 ألف جنيه و400 جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.