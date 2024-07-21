اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 06:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية الجزائر يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التهديدات بالقارة

الأحد، 21 يوليو 2024 05:00 ص
وزير خارجية الجزائر يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التهديدات بالقارة أحمد عطاف
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، مستجدات الأوضاع ببؤر الأزمات والنزاعات وغيرها من تهديدات السلم والأمن بالقارة الأفريقية.


جاء ذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بأكرا، التي انطلقت أول الخميس.


وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع شكل فرصة لإجراء نقاش مستفيض حول كبريات القضايا والمسائل المرتبطة بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والتنموية المطروحة على الصعيد القاري.


وأضاف البيان أن الطرفين بحثا عددا من المواضيع التي تتعلق بالاستحقاقات المرتقبة داخليا على مستوى الاتحاد الإفريقي وخارجيا بين الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين.







الجزائر

الاتحاد الاوروبى

امن القارة

أحمد عطاف




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