وزير العمل النمساوي: حجم المساعدات الاجتماعية المقدمة للأجانب 128 مليون يورو

أحمد علوى

أكد مارتن كوشر وزير الاقتصاد والعمل فى النمسا أن حجم المساعدات الاجتماعية المقدمة للأجانب يبلغ 128 مليون يورو.

وقال كوشر فى تصريحات له السبت إن الأجانب يحصلون على أكثر من نصف المساعدات المقدمة للنمساويين والتى تبلغ 253 مليون يورو.

وأوضح الوزير أن من بين هذه الـ 128 مليون يورو، ذهب أكثر من 72 مليونًا إلى مستحقى اللجوء وحوالى 8.5 مليون إلى مستحقى الحماية الثانوية.

وأشار كوشر إلى حصول السوريين على النصيب الأكبر من المساعدات الاجتماعية بمبلغ يزيد عن 33 مليون يورو وفى المركز الثانى تأتى أفغانستان أكثر من 19 مليون يورو تليها تركيا مباشرة بتمويل قدره 15 مليون يورو بينما يحتل الوافدون من صربيا وروسيا المركزين الرابع والخامس، وتبلغ تكلفة المساعدات 13 مليونًا وحوالى 9 ملايين يورو فى عام 2023، على التوالي.

وكان حزب الحرية اليمينى النمساوى والذى يتصدر استطلاعات الرأى العام قبل الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل قد تعهد بخفض المساعدات كما دعم قرار الحكومة بإجبار اللاجئين على العمل اعتبارا من يوليو الجاري.