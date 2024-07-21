اليوم السابع
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وزير الشئون النيابية خلال لقائه رئيس القضاء الأعلى: باب التعاون سيكون على أعلى مستوى

الأحد، 21 يوليو 2024 02:18 م
وزير الشئون النيابية خلال لقائه رئيس القضاء الأعلى: باب التعاون سيكون على أعلى مستوى وزير الشئون النيابية يزور رئيس القضاء الأعلى
كتبت نورا فخرى

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حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقر محكمة النقض.

ورحب المستشار حسني عبد اللطيف بالسيد المستشار محمود فوزي، متوجهاً بالشكر والتقدير له على الزيارة وتقدم إليه بالتهنئة على منصبه الجديد متنميًا له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الزيارة على أن الوزارة تعتز بالسلطة القضائية، و تربطه روابط وثيقة مع السلطة القضائية باعتباره ابن ابنائها، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تمثل أساساً متيناً للحق والعدل، وهما إحدى ركائز الدولة المصرية.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن باب التعاون سيكون على أعلى مستوى فيما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

المستشار محمود فوزي يزور رئيس محكمة النقض
وزير الشئون النيابية يزور رئيس مجلس القضاء الأعلى

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 







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